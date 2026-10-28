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Boca Juniors, eliminado de la Messi Cup en Cuartos de Final

Terminó la participación de la Sub16 de Boca Juniors en la Messi Cup. Fue en los Cuartos de Final de la Copa de Oro.

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 18:27
Foto: Messi Cup

Por Redacción

El “Xeneize” que contó con triple presencia olavarriense concluyó con su experiencia en la Messi Cup con eliminación en los Cuartos de Final de la Copa de Oro.

Boca Juniors cayó 2 a 1 ante Ajax y tras una excepcional Fase de Grupos con Lionel Messi como espectador de lujo en dos presentaciones, finalizó su participación en Estados Unidos.

La competencia que reúne a los 16 mejores equipos del mundo en la categoría Sub16, tuvo al equipo con Isaías García, Franco Corrales y Jaime Azato jugando de igual a igual ante el representativo neerlandés que encontró el gol del triunfo a tres minutos del final.

En el antiguo estadio de Inter Miami, el Chase Stadium, Franco Corrales e Isaías García fueron titulares y Jaime Azato sumó minutos desde el banco.

Pese a la frustración por la caída con Ajax, Boca concretó un gran andar en su primera participación en la Messi Cup, certamen que comenzó a jugarse el año pasado y tuvo como campeón de estreno a River.

 

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