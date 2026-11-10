Primeros puntos para Facundo Mariano en la Liga Nacional

Olavarría tiene otro deportista en la máxima categoría del básquet argentino con el debut de Facundo Mariano en La Unión de Formosa.
La “U” cayó 97 a 93 ante Boca Juniors en “La Bombonerita” y en el equipo formoseño hubo doble presencia olavarriense.
En el equipo que inició la gira por Buenos Aires con derrota, Facundo Mariano tuvo su estreno goleador en la máxima categoría del básquet nacional. Anotó 2 puntos en 5:19 minutos.
Mariano Marina, por su parte, completó 29:31 minutos con 12 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias.
Por otro lado, en Comodoro Rivadavia, Oberá Tenis Club sumó una valiosa victoria. Venció a Gimnasia y Esgrima por 95 a 92 en tiempo suplementario tras igualar en 80.
En el Estadio Socios Fundadores, Agustín Brocal, con 24 puntos, fue el máximo anotador de la visita en 34:35 minutos y además, tomó 3 rebotes y dio 1 asistencia, mientras que Bruno Sansimoni aportó 4 puntos, 1 rebote, 7 asistencias y 1 recupero en 24:49.