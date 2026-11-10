Choque y vuelvo en pleno centro: una mujer fue trasladada al Hospital Municipal

En la tarde de este martes, en pleno microcentro se registró una colisión entre un Toyota Etios que impactó contra el lateral de un Volkswagen Voyage, que producto de la violencia del golpe, terminó volcando sobre el asfalto.



Según testigos del lugar, el primer vehículo se desplazaba sobre la calle General Paz cuando chocó contra el lateral del Voyage. Producto del siniestro vial, la mujer que conducía el segundo vehículo debió ser trasladada al Hospital Municipal, sin heridas de consideración.



El tránsito se encuentra interrumpido sobre Rivadavia y San Martín, en dirección a General Paz.

