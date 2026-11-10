Comenzó en Sierra Chica el 99° curso de formación para agentes del GIE

En las instalaciones del Departamento Descentralizado de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) Sierra Chica, comenzó el nonagésimo noveno curso de formación destinado a integrantes de los Grupos de Intervención ante Emergencias (GIE) del Servicio Penitenciario Bonaerense.



Desde el SPB destacaron que la consolidación de esta sede descentralizada resulta estratégica, ya que permite acercar las capacitaciones de alta complejidad directamente al personal de la zona, optimizando los tiempos de traslado y fortaleciendo el arraigo regional de las fuerzas de seguridad.



La capacitación contó con la participación de agentes provenientes de las distintas unidades penitenciarias que integran los Complejos Penitenciarios Centro Zona Sur, Centro Norte y Sur, consolidando un espacio de formación, integración y fortalecimiento de las capacidades operativas del personal.



Además, una agente de la Policía de la Regional II de Santa Fe y del grupo GIE Complejo N°3 de Eldorado Servicio Penitenciario Provincial De Misiones.



Esta instancia formativa tiene como finalidad proporcionar herramientas, conocimientos y competencias específicas para el desempeño de funciones ante situaciones de emergencia en el ámbito penitenciario, promoviendo la profesionalización, el trabajo en equipo, la disciplina y la preparación permanente.



Resaltaron que la realización de esta capacitación en el Departamento Descentralizado DOE de Sierra Chica “reafirma el compromiso institucional con la formación continua y el fortalecimiento de los recursos humanos especializados, entendiendo que la capacitación constituye un pilar fundamental para brindar respuestas eficaces y profesionales ante los distintos escenarios que plantea la actividad penitenciaria”.

