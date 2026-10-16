Liga Nacional: no alcanzó el aporte de Marina en La "U"

La máxima categoría del básquet nacional completó una nueva noche de básquet y en Formosa, perdió La Unión a pesar de contar con Mariano Marina como goleador.

La “U” cayó ante Racing de Chivilcoy por 74 a 68 en tiempo suplementario. Había sido empate en 65 al cabo de los cuatro primeros parciales.

Fue el local el que pasó gran parte de los 40 minutos al frente, llegando a tener 14 de ventaja, pero el equipo de Chivilcoy reaccionó y festejó en la ruta a pesar del aporte de Mariano Marina.

El base de Olavarría fue el máximo anotador de su equipo con 14 unidades en 36:02 minutos. Además, sumó 4 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos.