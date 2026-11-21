Santa Barbara escribió otra página dorada en su historia y por primera vez se consagró campeón del torneo de clubes más importante del país organizado por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires.

Victoria Meira integró el plantel del equipo de Gonnet que sumó su primera estrella en el Torneo Metropolitano tras igualar 2 a 2 frente a GEBA en el tiempo reglamentario e imponerse por shoot-outs.

En el Parque Olímpico, Santa Barbara se impuso por 4 a 2 al equipo de Palermo y alcanzó la primera consagración de su historia en el Torneo Metropolitano femenino, con Victoria Meira siendo parte de la historia en su primera temporada en la entidad.