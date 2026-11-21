La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, debido al "mal desempeño de las funciones" que ejerció el economista en la administración pública.

Mediante un escrito de cuatro hojas, la legisladora, que formó parte de La Libertad Avanza, sostuvo que el modelo económico y "financiero" impulsado por Caputo trajo "desastrosas consecuencias" al país.

"Hay que frenar su timba con la $ (plata) del pueblo", dijo Pagano en sus redes, a lo que agregó una mención al oro y a la polémica generada por su ubicación: "PD: devolvé el oro, rufián!"

La polémica sobre la ubicación del oro surgió luego de que distintos sectores de la oposición denunciaran una fuga del metal de la Argentina hacia otro país, entre los cuales se mencionaba a Inglaterra.

El Banco Central (BCRA) señaló que posee 1.984.960 onzas troy de oro, que se encuentran entre la bóveda de la autoridad monetaria y el Banco de Suiza. "Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos", dijo el titular del Central, Santiago Bausili.