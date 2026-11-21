El tradicional certamen organizado por la Sociedad Española y fiscalizado por el Círculo de Ajedrez de Olavarría completó dos nuevas rondas y se acerca la definición.

La competencia que se desarrolla bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 60 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por jugada en Federados está en la recta definitiva y llega a la última semana sin definiciones.

En el torneo Federados, Horacio Pereyra y Martín Ponce llegan a la última ronda como líderes, ambos con 5 puntos. Pereyra consiguió una importante victoria frente a Alan Pedreira, mientras que Ponce hizo lo propio ante Agustín Pandini. Detrás de ellos, con 4,5 unidades, se ubican el propio Pandini, José Pal y Miqueas Echegaray, quienes todavía mantienen posibilidades de pelear por los primeros puestos.

En los puestos de premiación por categoría la lucha se define entre Juan Rodríguez y Franco Splendore, quienes lideran el pelotón de Segunda -ambos con 4 unidades- y en Tercera Osvaldo Bucciarelli, con 3,5, corre con medio punto de ventaja ante sus perseguidores Thiago García, Federico Giménez y Adolfo Abdala.

En el torneo de Cuarta Categoría, Bernardita Lencinas continúa al frente de la clasificación con 5 puntos, luego de empatar con Francisco Venturini, quien quedó como escolta con 4,5.