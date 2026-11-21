El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría conoció a los tres campeones que faltaban con la continuidad de la 13° fecha.
En el Ricardo Sánchez, El Fortín hizo valer su localía y se quedó con los dos “mano a mano” ante Embajadores que definían los campeones en Décima y Séptima.
Por otro lado, en el Parque Guerrero, Estudiantes se consagró en Séptima al derrotar a Ferro y sumó su segunda conquista del certamen tras su festejo en Octava en la noche del viernes cuando había comenzado la última fecha del certamen.
“Fortineros” y “Bataraces” se sumaron a Racing que fue campeón en Quinta y quedaron definidas las Finales anuales.
Los resultados:
En Décima:
El Fortín 4 – 2 Embajadores
Loma Negra 7 – 1 Municipales
En Novena:
El Fortín 4 – 2 Embajadores
En Octava:
San Martín 2 – 0 Luján
El Fortín 2 – 3 Embajadores
Loma Negra 0 – 1 Municipales
En Séptima:
Estudiantes 0 – 3 Ferro
El Fortín 1 – 0 Embajadores
En Sexta:
Estudiantes 2 – 1 Ferro
San Martín 1 – 1 Luján
El Fortín 1 – 3 Embajadores
En Quinta:
Estudiantes 0 – 2 Ferro
San Martín 7 – 1 Luján
El Fortín 1 – 1 Embajadores
Loma Negra 2 – 6 Municipales