Una fuerte tormenta sorprendió a los olavarrienses durante la tarde de este sábado. Si bien el pronóstico anticipaba algunas probabilidades de lluvia, el cambio en las condiciones climáticas se produjo de manera repentina, con fuertes ráfagas de viento que azotaron distintos puntos de la ciudad y localidades del partido.

La tierra fue una de las grandes protagonistas del fenómeno, especialmente en el sector sur de Olavarría. Lugares como el Salto de Piedra, la zona del terraplén del barrio CECO y otros sectores quedaron envueltos en una importante nube de polvo, producto de la intensidad del viento.

La situación también se hizo sentir en localidades del partido, como Loma Negra, donde las condiciones climáticas cambiaron notablemente en pocos minutos.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores. Tras el fuerte viento y el levantamiento de tierra, llegó la lluvia y las ráfagas comenzaron a perder intensidad, llevando nuevamente tranquilidad a los vecinos.

