El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, presentó ante diputadas y diputados y senadoras y senadores bonaerenses los principales alcances de la Ley Impositiva 2027, una iniciativa que profundiza la progresividad del sistema tributario provincial y prevé una reducción nominal del Impuesto Automotor para nueve de cada diez vehículos.

“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó Girard luego del encuentro con integrantes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras. Y explicó que el proyecto mantiene el criterio que la Provincia sostiene desde 2019: distribuir el esfuerzo tributario de acuerdo con la capacidad contributiva, evitando aumentos reales en los impuestos patrimoniales.

En el caso del Impuesto Automotor, el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos durante 2027. La medida profundiza la reducción aplicada este año, cuando tres de cada cuatro propietarios abonaron menos. Se mantienen los cinco tramos de alícuotas, que van del 1% al 4,5%, y el impuesto continuará pagándose en diez cuotas a partir de marzo.

La baja se explica por la evolución del valor de los vehículos y la continuidad de la tabla de alícuotas, que permitirá que una parte importante del parque automotor pase a escalas inferiores. “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, sostuvo Girard.

La iniciativa también mantiene la progresividad en el Impuesto Inmobiliario. En el Urbano Edificado, la actualización promedio será del 30,4% y contará con un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio será del 29,3%.