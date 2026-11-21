Francisco Bide recibió por cuarto año consecutivo el Premio Gregg Wolff 2026, galardón otorgado por la Georgia PGA.

La temporada 2026 está llegando a su fin y Franciso Bide cierra su destacado año con un nuevo reconocimiento tras quedar eliminado en el RSM Classic del PGA Tour.

Bidé abrió con una gran primera vuelta de 69 golpes (-1) en el campo Seaside, pero una segunda tarjeta de 78 (+8) en el Plantation Course lo dejó con un acumulado de 147 golpes (+5), fuera del corte clasificatorio que se ubicó en -2.

A pesar de su eliminación en el evento de cierre de la temporada 2026, Francisco Bidé registró un impresionante promedio de 71,14 golpes esta temporada que le permitió quedarse con el galardón al deportista con promedio más bajo durante toda la temporada.