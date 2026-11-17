Las categorías más importantes del básquet argentino avanzan con su Fase de todos contra todos y en los últimos días, hubo muchos festejos olavarrienses y un récord.

En la Liga Argentina, Marcos Risso se lució en la noche del pasado lunes y marcó su primer “Triple-Doble”. En una actuación individual histórica, el olavarriense terminó el partido con 11 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en lo que fue victoria de Riachuelo 83 a 70 ante Mitre de Posadas.

Dentro de la segunda categoría también festejó Jujuy Básquet que, como local, derrotó 100 a 96 a Bochas. Luciano Tambucci sumó 16 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia en 33:08 minutos jugados.

Quilmes, por su parte, completa su gira por Santa Fe y fue con un triunfo y una derrota. En su primera presentación cayó 87 a 80 ante Centenario y se recuperó ante Provincial, 84 a 79 para sumar su primer festejo como visitante de la temporada.

Santiago Aman aportó 9 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia en Venado Tuerto y en Rosario sumó 2 rebotes y 1 robo.

Además, en la Liga Nacional, Peñarol estiró su buen momento y la agonía de Ferro. En el Etchart, se impuso 85 a 76.

En el equipo ganador, Gonzalo Aman sumó 1 rebote y en el “Verdolaga”, Alejandro Diez completó su planilla con 2 puntos, 1 rebote y 1 recupero en 13:13.

Por último, también hubo conquista de La Unión que en el “Cincuentenario” derrotó a Atenas por 76 a 69. Mariano Marina aportó 7 puntos y 1 rebote y Facundo Mariano no sumó minutos.