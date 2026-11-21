Agustina Loos fue una de las 30 árbitros contratadas de la Asociación del Fútbol Argentino que dijo presente en un curso de carácter internacional.

La olavarriense se capacitó junto al Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy y Ana Pérez, instructora FIFA que llegó desde Perú.

Dentro de las jornadas con representantes de todo el país, la olavarriense fue sometida a diferentes instancias de evaluación. Hubo Controles antropométricos y testeos físicos además de trabajos de campo con intensos trabajos en campo, divididos en dos espacios de entrenamiento: en una de las canchas se trabajó sobre lectura del juego y posicionamiento, mientras que en la otra se hizo foco en la toma de decisiones, utilizando la metodología de Instant Feedback.

También hubo trabajos teóricos donde se abordaron el tópico Perfil de la Árbitra Moderna y Disputas. Además, se realizó una charla sobre Ética Deportiva, a cargo del doctor Andrés Patón Urich. El jueves, las labores continuaron con los puntos de Faltas Tácticas y Fuera de Juego, para finalizar con un Video Test.

Fuente: prensa AFA