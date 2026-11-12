Básquet: mucha acción local y pocos triunfos

Las dos categorías más importantes del básquet argentino completaron nuevos cotejos en todo el territorio nacional y fue con pocas alegrías para los representantes de Olavarría.

En la Liga Nacional, el único festejo fue el de Peñarol que sigue con su buen andar y derrotó 79 a 75 a Platense en el gimnasio de Vicente López que tuvo un gran marco de público y una definición que se extendió hasta la chicharra final. En el “Milrayitas”, Gonzalo Aman jugó 5:36 minutos.

Además, también en el Conurbano bonaerense, fue abultada derrota para La Unión que cayó ante Lanús por 93 a 57. En la continuidad de la gira, el elenco formoseño tuvo 11 puntos, 1 rebote y 2 asistencias para Mariano Marina y 1 punto y 1 rebote en 2:21 minutos en cancha para Facundo Mariano.

Ferro no pudo como local y cayó ante San Martín por 87 a 84 para continuar con su mal andar en el comienzo de la temporada. Alejandro Diez sumó 9 puntos y 2 rebotes en el “Verdolaga” con 22:59 minutos jugados.

Por otro lado, en la Liga Argentina, Quilmes se quedó con el invicto de Villa Mitre en Mar del Plata. Fue triunfo por 79 a 72 con 2 puntos y 1 rebote para Santiago Aman en 2:03 minutos.

Riachuelo, por su parte, no pudo estirar su invicto y perdió ante Unión 104 a 92 en tiempo suplementario tras igualar en 87. En el elenco riojano que no pudo sostener la ventaja, Marcos Risso sumó 44 :22 minutos con 18 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.