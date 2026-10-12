Básquet Local: amplios triunfos de Estudiantes y El Fortín

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo continuidad con su competencia oficial para la Primera División y fue con el comienzo de los Cuartos de Final en dos escenarios que dejaron festejos olavarrienses.

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Estudiantes venció por 63 a 43 a Deportivo Argentino de Pehuajó y se quedó con el primer juego de la serie.

El equipo dirigido por Mauricio Beltramella tuvo un comienzo contundente y marcó diferencias desde el primer cuarto que luego aumentó con el correr de los parciales para adelantarse en la llave que dejará a uno de los clasificados a Semifinales.

El máximo anotador del encuentro fue Santino Capo Veinticinco con 13 puntos, mientras que en el “Bata” se destacó el aporte goleador de Agustín Sánchez Savi, autor de 12 de los puntos.

Por otro lado, en el Amadeo Bellingeri, El Fortín derrotó 80 a 43 a Racing de La Madrid y está a un triunfo de la clasificación. Tobías Simón con 13 puntos fue el máximo anotador.

Dominador absoluto de las acciones, el “Fortinero” logró más de una veintena de puntos antes del descanso largo y luego aumentó la diferencia con el correr de los minutos y el aporte de toda la plantilla.

Los Cuartos de Final tendrán continuidad el venidero miércoles cuando Pueblo Nuevo reciba a Sport Club Trinitarios.

Síntesis El Fortín – Racing (L):

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Rincón, J. y Loviso, N.

El Fortín (80): Simón (13), Baffo (11), Negretti (3), Leuful (9), Mondini (7) -Fi- Nievas (6), Funes (2), Garces (5), Lucini, M. (5), Lucini, V. (7), Navarro (12). DT- Mariano Arrondo

Racing (43): Catriel Maza (0), Malianni (6), Barragán Aisaguer, J. (3), Montero (10), Barragán Aisaguer, T. (6) -FI- Romagnoli (0), Barragán Aisaguer, B. (1), Simón (5), Gianotti (12). DT- Axel Farías

Parciales: 20 – 08; 37 – 17; 62 – 30 y 80 – 43