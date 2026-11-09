El Fortín ganó por la mínima y es finalista del Torneo Anual

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División completó la instancia de Semifinales con la clasificación de El Fortín a la Final.

El "Fortinero" derrotó 74 a 73 a Sport Club Trinitarios y cerró la serie por 2 a 0. Tomás Mondini con 20 puntos fue el goleador de la noche.

En el gimnasio del Colegio Cervantes de la vecina localidad, los dirigidos por Mariano Arrondo tuvieron una gran reacción en el segundo tiempo y dieron vuelta un cotejo que no había iniciado bien.

Los bolivarenses que estaban obligados a ganar para forzar el desempate, salieron decididos a quedarse con el triunfo ante su gente y durante los primeros 20 minutos controló a la visita, sumó gol en varias manos y logró una diferencia de dos dígitos antes del final de la primera mitad.

Tras el descanso largo, los olavarrienses mostraron su mejor faceta, sumaron eficacia en ofensiva, ajustaron en defensa y no desesperaron en tomar el control, dominio que tomó recién en un pasaje del último parcial.

Fueron de ida y vuelta los últimos minutos y ante la efervescencia bolivarense, fue El Fortín quien tuvo más templanza para cerrarlo y no falló desde la línea para quedarse con la serie.

Gran juego para Tomás Mondini y Gaetano Leuful que encabezaron la reacción del equipo finalista y fueron más que el esfuerzo de Iván Briguez y Alexis Pasos Pérez en el local que se despidió de la competencia.

En los partidos por el título, se enfrentarán Racing y El Fortín con ventaja de localía para el "Chaira".

Síntesis Sport Club Trinitarios - El Fortín:

Estadio: Padre Francisco Echevarría

Árbitros: Chantiri, A., Carusso, M. y Rincón, J.

Sport Club Trinitarios (73): Morena (8), Junco (18), Álvarez Delgado (0), Briguez (19), Pasos Pérez (13) -FI- Álvarez (3), Vaccareza (5), Cainzos (2), Maldonado (3), Levenbrik (2). DT- Marcelo Álvarez

El Fortín (74): Simón (9), Bardo (8), Leuful (16), Mondini (20), Navarro (12) -FI- Funes (2), Garcés (0), Lucini, M. (5), Lucini, V. (0), Negretti (2). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 15 - 11; 32 - 21; 52 - 49 y 73 - 74.