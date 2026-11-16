La competencia oficial organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la Final en la noche del lunes y Racing logró el triunfo en su gimnasio.

El “Chaira” derrotó 82 a 65 a El Fortín en el Parque Olavarría y se adelantó en la serie por el título. Tomás Mondini con 22 puntos fue el goleador.

Parejo por tres periodos fueron los primeros 40 minutos de la Final, pero el largo plantel racinguista y el intenso desgaste “Fortinero” fueron determinantes para que los dirigidos por Matías Orlando se quedaran con el triunfo.

Durante la primera mitad, cada uno con sus armas lideró el tablero. Racing aprovechó sus centímetros de ventaja cerca del aro y los guiados por Arrondo con buena puntería desde más allá de los 6,75 metros. La visita llegó a sacar cinco de diferencia y Racing, 7 en dos periodos de mucha paridad.

Sin embargo, tras el descanso largo, la “Estrellita” ajustó en defensa, se pasó la bola en ataque y se comenzó a alejar a pesar del intento de reacción de El Fortín que salió perdiendo en el gol por gol y antes de los últimos 10 minutos finales vio como se le esfumaba su gran esfuerzo.

Con todo dicho en el último cuarto, Racing sumó pases, encontró siempre un jugador solo para encestar y puso en una veintena la distancia para cerrar el primer partido de la serie con un score que le costó mucho conseguir.

Síntesis Racing – El Fortín:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A., Suárez, D. y Maiola, E.

Racing (82): Santana (2), Weisbeck (12), Sandoval Lemme (11), Alonso (5), Sesto (19) -FI- Dieser Cataldi (1), Delgado (21), D´Alessio (3), Pietrafesa (4), Larregina (4), Venzi (0). DT- Matías Orlando

El Fortín (65): Simón (14), Baffo (16), Leuful (7), Mondini (22), Navarro, J. (0) -FI- Ciappina (0), Negretti (0), Navarro, S. (0), Lucini, V. (1), Lucini, M. (5), Garces (0), Funes (0). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 22 – 22; 41 – 36; 66 – 52 y 82 – 65