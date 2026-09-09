Concejo: la tasa para los parques eólicos y la playa de camiones al recinto

Este jueves desde las 9 está prevista la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar dos expedientes enviados por el Departamento Ejecutivo. Uno de ellos el relacionado con la creación de una categoría específica de la Tasa de Seguridad e Higiene que tributarán los emprendimientos de generación de energía eólica que se instalaron en el Partido de Olavarría.

El otro expediente tiene relación con la puesta en funcionamiento del espacio de la playa de camiones de Sierras Bayas construida para ordenar el tránsito en la localidad.

Foto de inicio de obras de la playa de camiones