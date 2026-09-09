Más de 890 personas pasaron por el Aula Móvil de YPF en Olavarría

El martes y miércoles se llevó adelante una nueva edición del Aula Móvil de YPF, un espacio itinerante diseñado para concientizar sobre la importancia de avanzar hacia una matriz energética más limpia, sostenible y basada en recursos renovables.

Durante las jornadas realizadas en el Centro Cultural Municipal “San José”, más de 890 personas, entre vecinos, vecinas y estudiantes de escuelas secundarias, participaron de las actividades.

En la jornada de ayer, el intendente Maximiliano Wesner junto al secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Baldino, recorrieron el Aula Móvil, dialogaron con los estudiantes y docentes y destacaron la importancia de acercar este tipo de propuestas formativas que vinculan educación, producción y cuidado del ambiente.

Se trata del tercer año consecutivo que se lleva a cabo esta articulación entre el Municipio, Fundación YPF y Jefatura Regional y Distrital de Educación para acercar el Aula Móvil a nuestra ciudad, lo que permite garantizar la formación de los estudiantes vinculados a las energías renovables, con propuestas que, además, permanecen abiertas a toda la comunidad.

La agenda incluyó dos instancias: Jornadas de divulgación sobre los recursos energéticos de la Argentina en el Aula Móvil, y el Taller de Energía Argentina en el Auditorio destinado a estudiantes del último año de escuelas técnicas, donde se abordaron contenidos sobre energía eólica, solar térmica y fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento.