"Fede" Chingotto: “Fue una de las finales más tensas de mi carrera”

Federico Chingotto y Alejandro Galán, se consagraron campeones en una de las fechas más importantes del calendario del Premier Pádel -el Comunidad de Madrid P1- en una durísima final para alcanzar el 7° título de la temporada de Premier Pádel.

La “Chingalán” venció, al cabo de 2h y 44m, a Yanguas - Nieto por 6-4, 5-7 y 6-4 para quedarse con el título.

“Fue una de las finales más tensas de mi carrera. Me recriminaba muchísimo en la pista y me faltaba esa positividad que suelo tener”, explicó el olavarriense luego de la consagración.

“Chingo” destacó especialmente el papel de Galán durante los momentos más complicados: “Ale fue mi sostén constante. Me decía que estaba jugando bien, que me divirtiera. Eso me dio mucha tranquilidad y me permitió encontrar la paz mental en el tramo final”.

Uno de los aspectos que más lo preocupó fue la escasa efectividad en las oportunidades de quiebre: la pareja concretó apenas tres de las 23 que tuvo: “Es algo que tenemos que mejorar. Tantas oportunidades que no aprovechás te van comiendo un poco la cabeza y empezás a atraparte”, admitió.

Sin embargo, valoró que en el momento decisivo pudo mantener la concentración y respetar la estrategia: “En la última bola de break estuve muy concentrado y seguí la táctica”, sostuvo.

Chingotto también tuvo palabras de reconocimiento para Yanguas y Nieto, a quienes calificó con un “10” por el torneo realizado. Se mostró especialmente identificado con Coki Nieto, a quien definió como “un gran trabajador”, y destacó la velocidad de piernas de ambos.

Madrid ya quedó atrás, pero Chingotto tendrá poco tiempo para disfrutarlo, pero con un título más en la vitrina, iniciará su participación en el Major de París.