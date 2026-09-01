Proponen crear un Programa de Viajes para Veteranos de Malvinas



Desde el bloque Por Más Libertad, el concejal Marcelo Petehs presentó un proyecto de ordenanza para establecer un Programa Municipal de Viajes de Reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas.



Según justificó el edil, “la necesidad de malvinizar de manera permanente a la comunidad del Partido de Olavarría, fortaleciendo la memoria colectiva sobre la Gesta de Malvinas y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional, así como la necesidad de institucionalizar un programa municipal que garantice la continuidad de los viajes de los Veteranos de Guerra de Malvinas a las Islas Malvinas, con independencia de las administraciones municipales de turno, es una deuda pendiente de toda la comunidad de Olavarría”.



El objeto del proyecto es garantizar, como política pública permanente, la realización de viajes a las Islas Malvinas para los Veteranos de Guerra domiciliados en el Partido de Olavarría que manifiesten su voluntad de participar, asegurando como mínimo el traslado anual de dos (2) Veteranos, en el marco de las acciones municipales de reconocimiento y malvinización.



Petehs recordó que Olavarría ha sido pionera en gestionar viajes de Veteranos de Guerra de Malvinas a las Islas, para homenajear su dedicación a la Patria y los mismos han dependido de decisiones del Ejecutivo local de turno.



Dicha medida comenzó a implementarse en el año 2008, recordó, y permitió que un total de doce Veteranos de Guerra hayan tenido la posibilidad de hacerlo efectivo.



“Aún resta brindarles dicho tributo a muchos veteranos vecinos del Partido de Olavarría, para que todos puedan tener la posibilidad de aceptar viajar y poder pisar nuevamente las tierras de nuestras Islas Malvinas” consideró.



Dicho proyecto ya tomó estado parlamentario y deberá debatirse en comisiones.



Días pasados el autor del proyecto lo presentó ante referentes de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, el cual fue recibido con beneplácito, y quedaron comprometidos en transmitirlo a todos los integrantes para acercar cualquier sugerencia o modificación que surja.

