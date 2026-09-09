Galasur: la empresa acata la conciliación, pero advierte que podrá insistir con los despidos

En la tarde de este miércoles, el conflicto en la empresa Galasur sumó un nuevo capítulo: después de la notificación de la conciliación obligatoria resuelta por el Ministerio de Trabajo, desde la cantera enviaron telegramas a los 19 trabajadores despedidos informándoles que retrotraen la situación de despido el día de hoy.

En el mismo comunicado, advirtieron que, aunque el establecimiento permanecerá con actividad, los notificados "se encuentran relevados de concurrir a prestar tareas".

Finalmente, marcaron que hacen reserva de "ratificar despidos al finalizar la conciliación obligatoria dictada por la autoridad provincial de aplicación una vez finalizada la misma en caso de no haber acuerdo de partes".