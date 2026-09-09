Bahía Blanca: ganó $ 22 millones, el bingo le dijo que era un error pero ahora deberá pagarle el doble

Una jugada de bingo terminó en los tribunales y, cuatro años después, tuvo una resolución favorable para un apostador de Bahía Blanca. El hombre, identificado en el expediente como HDM, había obtenido el 13 de agosto de 2022 un premio de $ 22.898.627,80 en una máquina tragamonedas de un bingo de la ciudad. Sin embargo, cuando quiso cobrarlo, desde el establecimiento le informaron que el ticket había sido generado por un supuesto error de la máquina.

De acuerdo con el diario La Nueva, el caso derivó en una demanda judicial iniciada el 22 de noviembre de 2022 y ahora la jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, María Selva Fortunato, falló a favor del apostador. La sentencia condenó a El Chalero SA y Bingo Bahía SA a pagar $ 32.198.627,80, además de los intereses correspondientes. De acuerdo con la actualización que deberá aplicarse, el monto final sería aproximadamente el doble del premio que originalmente figuraba en el ticket.

Según surge del reclamo, dice La Nueva, aquella madrugada HDM se encontraba jugando en una tragamonedas cuando la máquina comenzó a emitir tickets. Uno correspondía a $ 10.000, mientras que el segundo indicaba un premio de $ 22.898.627,80. El primero fue abonado, pero el segundo fue desconocido por el establecimiento bajo el argumento de que se había producido un error en el funcionamiento del equipo.

El apostador permaneció en el lugar y reclamó la intervención de los responsables. Posteriormente, desde el bingo le ofrecieron $ 125.000 y luego $ 250.000 para intentar cerrar el conflicto, pero ambas propuestas fueron rechazadas. El hombre reclamó el pago del premio que figuraba en el ticket y finalmente decidió recurrir a la Justicia.

Durante el proceso, las empresas demandadas sostuvieron que el ticket millonario carecía de validez debido a un supuesto desperfecto de la máquina y que el premio máximo que podía entregar el equipo era de $ 125.000. Sin embargo, el abogado del apostador, Ricardo Campaña, sostuvo que el monto podía corresponder a un premio especial generado por un sistema que vincula varias máquinas. Según explicó en declaraciones a LU2, cada equipo tiene un premio máximo individual de $ 125.000, pero algunas máquinas funcionan agrupadas en una denominada “isla” y, cada determinado período, pueden otorgar un premio especial o “jackpot”.

Campaña también afirmó que durante el proceso se realizó una pericia informática que, según indicó, descartaría que hubiera existido una falla en la máquina. “No creo que haya habido error”, sostuvo el abogado, quien además planteó que, aun en el supuesto de que hubiera existido un desperfecto, no debería ser el apostador quien asumiera las consecuencias porque se limitó a jugar en el establecimiento.

El conflicto tuvo además otro capítulo: luego de reclamar el premio, al apostador se le prohibió el ingreso al establecimiento. Esa medida también fue contemplada en el fallo, que dejó sin efecto la prohibición. Campaña señaló además que en la demanda se reclamaron, junto con el premio, conceptos vinculados al daño punitivo y al daño moral.

Así, el fallo conocido el 1 de septiembre puso fin en primera instancia a un reclamo que comenzó con un ticket de casi $ 23 millones que el bingo consideró producto de un error y que, por decisión judicial, deberá ser reconocido con una condena de $ 32.198.627,80, más los intereses correspondientes. Las empresas condenadas todavía tienen la posibilidad de apelar la sentencia.