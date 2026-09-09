La “Chingalán” debutó en el Major de París con victoria

El mítico Roland Garros recibe la continuidad del calendario de Premier Pádel y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño, sumó su primera victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Aranu Ayats y Emilio Sánchez Chamero en los Dieciseisavos de Final. Fue por doble 6/2 en 51 minutos.

La “Chingalán” se presentará nuevamente en el 20x10 de la pista principal en la jornada del jueves donde enfrentarán a Alex Chozas y Juan Ignacio De Pascual.

En tierra francesa, el olavarriense buscará quebrar la racha de haber jugado todas las Finales y no haber festejado en ninguna. En 2022 con Tello, en 2023 con Navarro y en 2024 y 2025 con Galán.