Destacan la creación de un régimen específico para los parques eólicos

Este jueves, en el marco de la sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobaron varios proyectos impulsados por el Ejecutivo. Uno de los más destacados es la sanción de la ordenanza preparatoria para crear un marco tributario específico para la actividad de generación de energía eléctrica a través de parques eólicos.

Los concejales señalaron que "la norma incorpora reglas claras, previsibilidad para las inversiones durante diez años y un esquema tributario objetivo que pone en igualdad de condiciones a las grandes empresas con el resto de los sectores productivos que desarrollan su actividad en el distrito".

El bloque de Fuerza Patria señaló que "lejos de desalentar inversiones, esta herramienta brinda seguridad jurídica y garantiza que quienes obtienen importantes beneficios económicos en nuestro territorio también realicen un aporte justo para el desarrollo local".

Expresaron que "la aprobación de estas ordenanzas expresa una forma de gobernar basada en la planificación y la equidad. Son decisiones concretas y políticas públicas de largo plazo para el desarrollo productivo, mejorar la seguridad y generan mejores condiciones de vida para todos los vecinos y vecinas de Olavarría y sus localidades".

Otros proyectos que consideran estratégicos desde la gestión

En la misma sesión se aprobó la creación de la Guardia Urbana, una herramienta destinada a "fortalecer la prevención, la presencia del Estado y el trabajo coordinado con las fuerzas provinciales y federales".

Otra de las ordenanzas debatidas y aprobadas fue la que regula la circulación de camiones y el funcionamiento de la nueva playa de camiones en Sierras Bayas.

Según se argumentó desde el oficialismo, "la puesta en funcionamiento de la playa permitirá ordenar el tránsito pesado, mejorar la seguridad vial, preservar las calles y consolidar un modelo de desarrollo que compatibilice la actividad productiva con el crecimiento turístico y la calidad de vida de quienes viven en la localidad".