El básquet formativo, con poca acción por el Zonal

La competencia oficial organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo poca actividad para sus categorías formativas.
En la rama masculina se jugaron dos cruces de la Zona B y también prosiguió el Torneo Clausura de las chicas.
Los resultados:
Caballeros:
Ferro vs. Chacarita:
Mini: 71 – 12
U13: 36 – 40
U15: 75 – 82
U17: 41 – 62
Las Flores Básquet vs. Comercio:
Mini: 55 – 33
U13: 38 – 26
U15: 49 – 34
Femenino:
Sport Club Trinitarios vs. Estudiantes:
U13: 20 – 00
U15: 56 – 62
U17: 32 – 69
El Fortín vs. Alfa y Omega:
U13: 20 – 00
El Fortín vs. Henderson:
U15: 20 – 00
U17: 19 – 27