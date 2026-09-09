Deportes

El básquet formativo, con poca acción por el Zonal

En la jornada del último fin de semana hubo poca acción para las categorías formativas del básquet olavarriense debido a la realización del Torneo Zonal U17 que tuvo a Olavarría subcampeona.

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 19:06
Foto: Prensa Chacarita

Por Redacción

La competencia oficial organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo poca actividad para sus categorías formativas.

En la rama masculina se jugaron dos cruces de la Zona B y también prosiguió el Torneo Clausura de las chicas.

Los resultados:

Caballeros:
Ferro vs. Chacarita:
Mini: 71 – 12
U13: 36 – 40
U15: 75 – 82 
U17: 41 – 62 
Las Flores Básquet vs. Comercio:
Mini: 55 – 33
U13: 38 – 26
U15: 49 – 34 

Femenino:
Sport Club Trinitarios vs. Estudiantes:
U13: 20 – 00
U15: 56 – 62
U17: 32 – 69 
El Fortín vs. Alfa y Omega:
U13: 20 – 00 
El Fortín vs. Henderson:
U15: 20 – 00 
U17: 19 – 27 

 

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