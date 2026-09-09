Liga Profesional: fecha sin derrotas para los locales

El segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino completó la 8° fecha con cuatro olavarrienses titulares y tres victorias y un empate.

Aldosivi cortó la mala racha y logró su primera victoria del 2026 en la liga local. En el Minella derrotó a Banfield por 3 a 1 y Mateo Vales fue titular y completó los 90´.

También fue victoria para Gimnasia y Esgrima en “El Bosque” al derrotar 2 a 1 a Tigre. Lucas Janson inició las acciones en el “Lobo” y dejó el campo de juego a los 77´.

Sarmiento, por otro lado, derrotó 2 a 0 a Estudiantes en Río Cuarto y sumó su quinto triunfo del certamen tras un inicio con dos caídas. Santiago Salle jugó hasta los 82´ en el “Verde”.

Platense, en Vicente López, igualó 1 a 1 ante Deportivo Riestra y continúa con su andar irregular en el certamen doméstico. Mateo Mendía jugó todo el partido.

Por último, San Lorenzo venció 1 a 0 a Talleres en el Nuevo Gasómetro y Barracas Central igualó, como local, 0 a 0 ante Argentinos Juniors, pero sin presencia olavarriense.