El Ceco fue sede de una jornada de capacitación política con la presencia de Julio Alak y Carlos Tomada

En el marco de la décima clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” del Instituto de Capacitación Política (icpweb.ar), el Centro Empleados de Comercio Olavarría recibió al intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, y al exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

A modo de apertura, el Consejero Provincial del Partido Justicialista y miembro de la entidad mercantil, Guillermo Santellán brindó unas palabras de bienvenida donde sostuvo: “Estamos atravesando un proceso de mucho aprendizaje, que se tiene que traducir en procesos de organización. Vamos a aprovechar hoy para dar inicio a una nueva oportunidad para formarnos y seguir organizándonos”.

Por su parte, el Secretario de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, realizó la presentación formal de la clase y de Carlos Tomada. En este sentido expresó: “Tenemos que unirnos y fortalecer esos principios esenciales, principios como la tercera posición para pararnos ante un mundo multilateral, y defender el trabajo dentro de un esquema de un plan productivo nacional”.

Posteriormente, Carlos Tomada realizó su exposición donde abordó temáticas relacionadas a las transformaciones recientes del mundo del trabajo en Argentina e hizo énfasis en la flexibilización laboral, los derechos laborales y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo.

La disertación también puso el foco en ejes como precarización, informalidad y nuevas formas de empleo, abarcó conceptos como economía de plataformas y reorganización del trabajo y reflexionó sobre los sindicatos, la negociación colectiva y los desafíos del movimiento obrero en el capitalismo contemporáneo.

Para finalizar con el encuentro de formación, el ex ministro de Trabajo expresó: “Soy partidario de hacer una reforma en la legislación laboral, pero junto a los trabajadores y no en contra de ellos”.

La actividad, que es organizada en conjunto por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y el ICP, contó con una gran presencia de público, dirigentes y miembros de diferentes agrupaciones políticas y sindicales. Esto permitió un intercambio fructífero con los expositores, quienes respondieron diferentes dudas y consultas. Además, tuvo un alcance nacional al ser transmitida en vivo a los distintos puntos del país a través del canal de YouTube @capacitacionicp.

Desde el CECO destacaron la importancia de que Olavarría sea sede de estos espacios de capacitación, intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro del mundo del trabajo, y no descartaron seguir generando estas actividades de formación y discusión democrática a lo largo del año.