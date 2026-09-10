Las actividades para realizar el fin de semana en Olavarría

Este fin de semana, Olavarría contará con una oferta variada de propuestas culturales, recreativas y al aire libre en distintos espacios, entre las que se destaca, por ejemplo, el festejo por el aniversario de Recalde, que se llevará a cabo el próximo domingo en la localidad rural.

A la par, las actividades alusivas en conmemoración del Día del Maestro, por el paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, se iniciarán este jueves, desde las 19, en la Casa del Bicentenario.

Viernes 11

Este viernes a las 10 continuarán las actividades por el Día del Maestro con el acto protocolar frente al busto al Gran Maestro, en el marco del 138º Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento. Será en el Busto Sarmiento (Cerrito y Vélez Sarsfield).

En nombre de Sarmiento, se homenajeará a la figura de cada maestro y maestra de la comunidad, que llevan adelante cada día su labor con amor, compromiso y entrega.

En la tarde/noche, desde las 20, se realizará en el Club de Pesca de Loma Negra el gran Baile de las Personas Mayores.

En el Mes de las Personas Mayores, habrá un calendario de propuestas que se prolongará durante todo septiembre con el objetivo de promover y visibilizar los derechos de las personas mayores y, a la par, convocarlas a socializar, divertirse y trabajar sobre distintos temas, vinculados con la recreación, la vinculación, la estimulación cognitiva y mucho más.

Finalmente, Dario Grandinetti presentará en el Teatro Municipal “El escritor de todas las cosas”, desde las 21.

El espectáculo propone un viaje íntimo y conmovedor por la vida de un hombre que hizo de la escritura su manera de estar en el mundo. Desde un pasillo olvidado de un teatro, el protagonista reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que se representa una vez más. A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 44000 platea baja- $ 38500 Platea alta- $ 38500 Sillas de Palcos- $ 33000 Pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Sábado 12

Desde las 14 La Máxima será sede del Taller “Memoria Verde” donde los participantes realizarán diversas actividades referidas a la naturaleza. No requiere de inscripción previa.



A las 15:00 horas, en el Museo Dámaso Arce, se realizará la apertura de la muestra “Explorar el retrato”.

La exposición reúne a pintores fundamentales del arte del siglo XX que convirtieron a la figura y al rostro humano en el centro de sus búsquedas operativas.

A través de la producción de Alfredo Guttero, Raúl Soldi, Francisco Ramoneda, Emilio Grande, Salvador Calabrese, Imrich Emanuel Roth, Martínez Jerez, Abel Bruno Versacci, Juan Carlos Alonso y Juan José Speroni, la muestra traza un mapa de las sensibilidades e identidades del siglo pasado sin establecer jerarquías autorales, entendiendo cada pieza como un testimonio único de su tiempo.

Para cerrar la jornada, con inicio a las 21, la murga Arrebatando Lágrimas prensetará “Corazonada 14. Murga para Respirar”, en el Teatro Municipal.

La temática plantea un recorrido por la necesidad de sostener la Patria, defender su territorio e identidad, los derechos sociales y la alegría en momentos de resistencia. Dicha temática se plasmará escénicamente por medio del despliegue de los lenguajes artísticos: danza, música, canto, Artes Visuales y teatro de estética murguera. Esta temática surge de los acontecimientos del 2025-2026.

Entrada general sin numerar): $ 11000 plateas y pulman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Domingo 13

El gran evento del fin de semana será el aniversario de Recalde, que comenzará a las 11:30 el acto protocolar que tendrá como sede y punto de encuentro la plaza “Damián Recalde”. Allí, con la presencia de autoridades y referentes de la comunidad, se dará lugar al tradicional desfile y al corte de la torta de cumpleaños.

Posteriormente, se dará lugar al almuerzo que contará con una variada oferta que será llevada a cabo por distintas instituciones locales, que contarán con sus respectivos puestos gastronómicos. A la par, el lugar también contará con un paseo de artesanos y emprendedores. A continuación, comenzarán las presentaciones en vivo, con la participación de peñas folclóricas y grupos de danzas, además de Nico Centineo, El Sabor Cumbiero y La Diferente

A las 15:30 horas en Plaza Belgrano comenzará una nueva edición de “Juguemos en la plaza”, acercando a niños y niñas de todas las edades una propuesta pensada tanto en garantizar el derecho al juego y la diversión a los más chicos, como así también poner en valor las plazas y parques de Olavarría.

La actividad es libre y gratuita, por lo que se invita no sólo a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad, sino también de sectores aledaños a acercarse. El único requisito será acercarse con una botella de agua y muchas ganas de divertirse.

Cerrando el fin de semana, la Orquesta Sinfónica Municipal, desde las 20, llevará adelante un nuevo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria” a beneficio de la Escuela Especial N° 503.

La modalidad será con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o por sobre o por billetera virtual.

El repertorio de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané” –dirigida por el maestro Diego Lurbe, estará integrado en la primera parte por la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Las bodas de fígaro. Obertura K. 492. La misma contará con la dirección del director invitado: Adrián Pérez. Asimismo se interpretará la obra de Johannes Brahms (1833-1897): Variaciones sobre un tema de Haydn (Coral de San Antonio).

