Golf: se completó otra fecha del ranking anual

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías.

Aprovechando el clima primaveral, un buen número de deportistas dijo presente y en Hasta 13 de Hándicap, la victoria fue para Martiniano Díaz Oviedo con 34 golpes. Iván Recabarren con 36 golpes y Lucas Pagano con 37 golpes completaron el podio.

En De 14 a 24, Antonio Álvarez con 32 golpes se quedó con el triunfo y lo escoltaron Hernán Carroze con 34 golpes y Leonardo Patane con 35 golpes.

Por último, Daniela Manarino con 30 golpes se impuso en De 25 al máximo. Gonzalo Bahl con 32 golpes fue segundo y Diego Casale con 33 golpes finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Gino”.

Fuente: Prensa CAE