“Lo que no se dice”, de Sonia Andreu, se exhibe en Buenos Aires

Una obra de la artista plástica y acuarelista olavarriense Sonia Andreu, “Lo que no se dice”, fue seleccionada en la exposición organizada por la Asociación de Acuarelistas Argentinos inaugurada este miércoles en el Centro Cultural Cultura Viva de la ciudad de Buenos Aires.

La muestra colectiva reúne a más de 100 artistas de todo el país y permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre.

“Para mí ser parte de esta muestra significa mucho más que una selección. Es la alegría de ver cómo una obra que nació desde una necesidad íntima de expresar aquello que muchas veces no encuentra palabras comienza a recorrer nuevos espacios y a encontrarse con otras miradas” valoró la artista.

“Agradezco profundamente a la Asociación de Acuarelistas Argentinos por esta oportunidad y celebro compartir este camino con tantos artistas de nuestro país. ‘Lo que no se dice’ sigue su camino y quizás, al encontrarse con cada mirada, encuentre también una nueva forma de decir” reflexionó Sonia.

Una vez finalizada la exposición la totalidad de las obras seleccionadas serán presentadas en una nueva Muestra Colectiva que tendrá lugar en el Teatro “Pepe Soriano”, ubicado en Ituzaingó 2950, Benavídez, Provincia de Buenos Aires.

En la página de Instagram @soniaandreu_ podrán ver más obras e información de la artista.