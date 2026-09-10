El “Día del Boxeador” se festeja en El Fortín con el 103° festival

En el gimnasio de Matadero Box, y con nutrida presencia de los protagonistas, se presentó el 103° festival “Al Estilo Calos López” con la organización de la Comisión Municipal de Boxeo.
La velada dará inicio a las 21:00 en el salón de fiestas del Club El Fortín y será con importantes retornos al cuadrilátero.
Serán siete los gimnasios locales presentes -Tito Videla Box, Oto Box, Matadero Box, Turco Box, Pendas Box, FB Box y Escuela Municipal de Boxeo- y un buen número de púgiles foráneos, destacándose la pelea de fondo que enfrentará al puntaltense Tiziano Costa, ya casi un local a fuerza de ser un habitué en las programaciones y a Lucas Monaco de Necochea.
La programación:
Santiago Pedernera (Tito Videla Box) vs Franco Maciel (Las Flores)
Tobias Moriones (Pendas Box) vs Simon Zuasnabar (Tandil)
Lautaro Parra (FB Box) vs Matias Lallana (Carlos Casares)
Santiago Del Greco (Las Flores) vs Ismael Dominguez (Tandil)
Rodrigo Vazquez (FB Box) vs Thiago Aquino (Tandil)
Tomas Kuhn (Oto Box) vs Gabriel Gancedo (Tandil)
Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) vs Facundo Lezcano (Tres Arroyos)
Michael Digeronimo (FB Box) vs Esteban Aquino (Tandil)
Diego Requena (Matadero Box) vs Milton Andrada (Azul)
Bruno Marin (FB Box) vs Santiago Galvan (Tandil)
Tomas Coca (Turco Box) vs Sebastian Garcia (Necochea)
Eric Tobio (Matadero Box) vs Kevin Ferrara (Pendas Box)
Facundo Farias (Escuela Municipal) vs Joaquin Cardarelli (Las Flores)
Fondo:
Tiziano Costa (Punta Alta) vs Lucas Monaco (Necochea)