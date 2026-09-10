Por mayoría se aprobó el marco tributario para los parques eólicos



Pasadas las 9 de este jueves comenzó en el CEMO la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, convocada para tratar la creación de una categoría específica de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos instalados en el Partido de Olavarría.



La misma se extendió hasta después del mediodía y tuvo varios cruces entre el bloque oficialista - que presentó el proyecto - y los distintos espacios opositores. Finalmente, el proyecto resultó aprobado por mayoría y se convirtió en la ordenanza 5901/26.



El enojo de la oposición pasó por una presentación “de último momento” llevada a cabo por Fuerza Patria, con modificaciones al articulado original que había sido trabajado en las comisiones.



Los bloques opositores presentaron mociones para que el proyecto tenga despacho a comisión y también propusieron determinados cambios, las cuales no contaron con los votos necesarios para ser aprobadas.



Asimismo, en un momento de la sesión algunos ediles amenazaron con retirarse del recinto. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio que duró más de media hora.