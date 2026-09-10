Por mayoría se aprobó el marco tributario para los parques eólicos

Pasadas las 9 de este jueves comenzó en el CEMO la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, convocada para tratar la creación de una categoría específica de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos instalados en el Partido de Olavarría.
La misma se extendió hasta después del mediodía y tuvo varios cruces entre el bloque oficialista - que presentó el proyecto - y los distintos espacios opositores. Finalmente, el proyecto resultó aprobado por mayoría y se convirtió en la ordenanza 5901/26.
El enojo de la oposición pasó por una presentación “de último momento” llevada a cabo por Fuerza Patria, con modificaciones al articulado original que había sido trabajado en las comisiones.
Los bloques opositores presentaron mociones para que el proyecto tenga despacho a comisión y también propusieron determinados cambios, las cuales no contaron con los votos necesarios para ser aprobadas.
Asimismo, en un momento de la sesión algunos ediles amenazaron con retirarse del recinto. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio que duró más de media hora.
Tras lo hablado en ese período, Fuerza Patria propuso una modificación del articulado original sobre uno de los puntos más debatidos de la ordenanza, que tiene que ver con la cancelación anticipada de la TISH.
“Los sujetos comprendidos en la siguiente ordenanza podrán optar voluntariamente por la cancelación anticipada de la TISH correspondiente hasta 3 períodos fiscales futuros” leyó Federico Aguilera. Pese a que la oposición consideró que esa baja propuesta seguía siendo insuficiente, la modificación salió aprobada.
Otra de las modificaciones que recibió el proyecto de ordenanza original establece que, en lugar de un monto fijo, la base imponible de la TISH sea la potencia nominal instalada de cada aerogenerador, expresada en megavatios (MW).
La normativa fija una escala anual de tasas según la potencia de cada dispositivo, con valores que van desde USD 850 por MW para equipos de hasta 3,8 MW hasta USD 700 por MW para aerogeneradores de 9 MW o más.
Otro de los cambios es la incorporación de una garantía de previsibilidad tributaria por 20 años para los contribuyentes alcanzados por el régimen especial, en atención a los plazos de recupero de la inversión de la infraestructura para la generación de energía eólica renovable.
Además, se crea un Régimen Especial de Regularización destinado a los parques eólicos que ya se encuentran en funcionamiento en Olavarría. El régimen también permitirá una cancelación anticipada por hasta tres períodos fiscales mediante pago único, planes de pago u otras modalidades acordadas con el Municipio.
Al tratarse de una nueva variante de la TISH, parte de los recursos recaudados se destinará a fortalecer el Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial, creado mediante una ordenanza aprobada por unanimidad en 2025. La normativa establece que los fondos deberán ser ejecutados para obras definidas de manera conjunta con representantes de la Unión Industrial de Olavarría, la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, la Cámara Empresaria y la Facultad de Ingeniería.
Antes del inicio de la sesión, la empresa Ternium del grupo Techint, principal inversor en parques eólicos en Olavarría, presentó ante el HCD una nota expresando su apoyo a la iniciativa considerando que se trata de una “propuesta equilibrada que armoniza los intereses de la comunidad local con la necesidad de promover inversiones productivas de largo plazo”.
Durante la asamblea de concejales y mayores contribuyentes también se sancionó la ordenanza que establece el derecho a tributar por la utilización de la playa de camiones de Sierras Bayas y una actualización del valor del servicio de examen psicofísico para conductores interjurisdiccionales y para carnet profesionales prestados en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.