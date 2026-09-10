Cinco allanamientos y seis imputados por robos en Loma Negra



En las últimas horas se realizaron en Loma Negra cinco allanamientos con el objetivo de esclarecer un robo y un hurto cometidos en esa localidad, los cuales terminaron con seis jóvenes imputados.



Uno de los hechos investigados fue el robo en una casa que se encontraba desocupada, ya que su morador tuvo que ser internado luego de sufrir un ACV.



De los domicilios allanados, tres dieron resultados positivos y terminaron con el secuestro de elementos robados, además de prendas de vestir utilizadas al momento de cometer los ilícitos, y otros elementos de interés.



En detalle, se secuestró un TV 32”, una desmalezadora, una computadora, herramientas varias, un encendedor y teléfonos celulares con fines periciales.

Según se informó de manera oficial, los registros fílmicos resultaron claves para identificar a los responsables.



Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías Nº2 y ejecutados por efectivos de la subcomisaría de Loma Negra, Comisaría Segunda, G.A.D. y Subcomisaría de Sierras Bayas.



Los imputados (cinco masculinos y una femenina) fueron notificados de la causa en su contra y puestos a disposición de la Justicia. Interviene la UFI 17 de Responsabilidad Penal Juvenil.

