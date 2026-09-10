Interrupción temporaria del sistema de tasas

Por cuestiones inherentes al proceso de migración al nuevo sistema de Ingresos Públicos, se informa a los vecinos y contribuyentes que desde este jueves 10 de septiembre a las 15 horas y hasta el domingo 13 inclusive no podrá accederse al sistema de tasas a través del portal Mi Olava ni al sistema de presentación de declaraciones juradas de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.



Asimismo, el viernes 11 de septiembre no podrán realizarse trámites vinculados a liquidación de tasas, consultas de deuda ni acogimientos a planes de facilidades de pago en la Direcciones de Ingresos Públicos y de Fiscalización Tributaria, ni efectuarse pagos de tasas en la Caja del Palacio Belgrano ni en las cajas de las delegaciones municipales del Partido.



Se recuerda que durante el viernes 11 los pagos podrán realizarse con normalidad en las bocas de recaudación externa habilitadas: Banco Columbia, Credicoop, Galicia, Macro, Provincia, Banelco, Red Link, Rapipago (Gire), Cobros Express (Tinsa), Pronto Pago, Ripsa, Western Union, Mercado Pago y Unión Industrial de Olavarría.



A partir del lunes 14 de septiembre el servicio se restablecerá con normalidad en todos los canales.



Esta interrupción es transitoria y responde a una etapa necesaria del proceso de modernización que el Municipio viene desarrollando. Se agrade la comprensión y colaboración durante estos días, que hacen posible una mejora en la calidad del servicio que se brinda desde la comuna.