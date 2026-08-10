Juventudes: Olavarría fue sede de una capacitación sobre prevención de violencia de género

Olavarría fue sede este jueves de una capacitación regional impulsada por el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Delegación Regional Olavarría, en el marco del programa “Yendo”. La actividad fue organizada de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Olavarría, con el objetivo de fortalecer las herramientas de los equipos que trabajan con juventudes en la prevención de las violencias por razones de género.



El encuentro reunió a equipos de los municipios de Olavarría, Azul, Tapalqué y Roque Pérez, junto a todas las áreas municipales que trabajan con jóvenes, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de estrategias de prevención desde una perspectiva territorial e interdisciplinaria.



A lo largo de la jornada se desarrollaron propuestas participativas y lúdicas orientadas a brindar herramientas para el abordaje y la prevención de las violencias por razones de género en espacios de acompañamiento a adolescentes y jóvenes, promoviendo prácticas de cuidado, igualdad y construcción de vínculos libres de violencias.



La capacitación continuará el próximo jueves 13, de 9:00 a 13:00 horas, con un segundo encuentro en el que se profundizarán los contenidos y las estrategias de intervención.



“Que Olavarría haya sido elegida como sede de esta instancia regional reafirma el compromiso conjunto del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Delegación Regional Olavarría, y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Olavarría con la formación permanente de los equipos territoriales y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la promoción de derechos y la prevención de las violencias por razones de género”, resaltaron desde el Municipio.

