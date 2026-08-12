Recursos para Olavarría: reclamos por el Impuesto a Combustibles y fondos para Bomberos

Desde el bloque de Fuerza Patria en el Concejo manifestaron que dos de los proyectos de comunicación que se debatirán en la sesión prevista para este jueves "apuntan a una misma maniobra del gobierno nacional que sigue recaudando tributos que tienen un destino específico, pero decide retenerlos para mostrar un supuesto superávit fiscal".

Indicaron que "primero vamos a reclamar por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Cada vez que un vecino de Olavarría carga nafta o gasoil, paga un impuesto que por ley tiene una afectación específica, entre otros destinos, al financiamiento de infraestructura vial. Sin embargo, mientras esos recursos continúan ingresando al Estado Nacional, las rutas se deterioran y las obras permanecen paralizadas".

Explicaron que en Olavarría, el impacto es doble: "aportamos millones de pesos a través de los combustibles y, al mismo tiempo, sufrimos las consecuencias del abandono de la infraestructura vial y de la paralización de la obra pública".

El segundo proyecto reclama los $94.924.971,75 que Nación adeuda a los Bomberos Voluntarios de Olavarría, correspondientes al subsidio establecido por la Ley 25.054.

Expusieron que "acá también hay una cuestión que no podemos dejar pasar: los olavarrienses seguimos pagando. Cada vez que contratamos y pagamos una póliza de seguro, una parte de ese dinero integra los recursos destinados al sistema de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, el Gobierno Nacional recauda esos fondos y no cumple con la obligación de transferirlos".

Agregaron que "mientras tanto, nuestros bomberos siguen poniendo el cuerpo. Durante el último mes atendieron cerca de 80 emergencias, afrontando los costos de equipamiento, indumentaria y mantenimiento de móviles".

"El superávit no puede construirse manoteando recursos que los argentinos seguimos pagando y que tienen destinos necesarios y determinados en forma específica por ley", puntualizaron.

"No se trata de pedirle un favor al gobierno nacional: se trata de exigir que devuelva los recursos que los vecinos ya pagaron y que tienen un destino específico. Porque el equilibrio de las cuentas nacionales no puede sostenerse a costa de retener la plata que le corresponde a nuestra comunidad", cerraron.