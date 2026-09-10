Asfixia a las PyMEs: ARCA aceleró los plazos de ejecución fiscal

Las castigadas PyMEs, que han visto caer como piezas de dominó a 30.000 empresas desde el 10 de diciembre de 2023, ven como una nueva espada de Damocles pende sobre sus espaldas.

En todo el país la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pisó el acelerador y ahora procede al bloqueo preventivo de cuentas bancarias y digitales tras solo tres días de notificar deudas impositivas.

Según han manifestado distintos referentes del sector, son muchas las cámaras empresarias que advierten que esta medida automatizada paraliza la operatoria diaria y rompe la cadena de pagos en el sector de las pequeñas y medianas empresas.

Este asunto ha generado preocupación creciente entre las pymes por el aumento de la presión fiscal y los embargos de ARCA sobre cuentas bancarias por deudas impositivas.

Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) advirtió que muchas empresas enfrentan embargos a pocos días de retrasarse en el pago de impuestos, una situación que, según sostiene, agrava la crisis del sector.

“Lamentablemente nos retrasamos en el pago de impuestos y ARCA nos embarga la cuenta”, afirmó Ojeda, y señaló que en muchos casos el embargo llega a los tres días.