El “sirenazo” de Bomberos se hizo sentir en Olavarría y en toda la Argentina

Dos autobombas del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría, estacionadas debajo del portón de acceso al edificio de la avenida Colón, hicieron sonar sus sirenas este jueves durante 1m y 50s en adhesión a la medida que se llevó a cabo en todo el país en protesta contra las políticas del Gobierno nacional.

“Cuando suena la sirena, todo el país escucha” fue el slogan de esta medida impulsada por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, que hizo foco en cuatro cuestiones específicas: una deuda de la administración libertaria que asciende a $59.330.748.051,41; emergencia en las rutas erosionadas; la aplicación integral y uniforme de la ley sancionada en 2021 y un pedido al Ministerio de Economía y al Banco Central para agilizar los pagos al exterior de autobombas y otros insumos imprescindibles para llevar a cabo la actividad.

El titular de Bomberos, Jorge Padín, afirmó este jueves que “esta medida fue para hacer escuchar un poco el reclamo. El subsidio nacional que se recibe por lo general el primer semestre del año aún no le hemos recibido y las necesidades de un cuartel exige estos recursos”.

“A un cuartel de estas características y estas dimensiones por ahí la deuda no impacta tanto como a cuarteles de localidades más chicas” añadió.

El presidente confirmó que la cifra reclamada asciende a unos 45 millones de pesos por cuartel, más algún remanente de 2025.

Tan importante como ello es el pedido al Ministerio de Economía y al Banco Central por la agilización de los trámites para girar al exterior los fondos por la compra de autobombas y otros insumos.

“Las unidades de los bomberos son específicas, son muy costosas para fabricarlas en el país y apelamos a traerlas del exterior, porque son unidades que ya están equipadas, por un monto menor y tenemos que recurrir a esa operatoria” planteó el presidente de Bomberos.