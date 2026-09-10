No habrá público visitante el domingo en Estudiantes - El Fortín

El domingo desde las 15:30 hs., Estudiantes y El Fortín disputarán en el cierre de la primera rueda uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del actual Torneo Federal y sin embargo -por lo menos- la mitad de los potenciales espectadores se verán impedidos de asistir al Parque Carlos Guerrero.

En las últimas horas las autoridades policiales comunicaron al presidente de la Liga, Ricardo Hoffmann, que rige la prohibición de asistencia de público visitante a los estadios.

El texto recibido en la LFO dice: “Se pone en conocimiento al Sr. Ricardo Hoffman, presidente de la Liga de Futbol de Olavarría, a quien en este acto se le entera y notifica referente a lo dispuesto (…) que no está permitido el ingreso de público visitante y/o neutral”.

En el mismo sentido recuerda que “la delegación visitante podrá estar integrada por veinte jugadores, siete miembros del cuerpo técnico, dos miembros de utilería, un delegado y veinte directivos”.