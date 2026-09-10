El Gobierno extendió por un año la concesión de Ferrosur Roca

El Gobierno nacional extendió hasta el 10 de septiembre de 2027 la continuidad del contrato de concesión de Ferrosur Roca, que opera el servicio ferroviario de cargas en el sector de la Red Ferroviaria Nacional correspondiente a la Línea General Roca, con excepción del corredor Altamirano - Miramar y sus tramos urbanos.

La prórroga comenzará a regir desde las cero horas del 11 de septiembre de 2026, cuando vencía el plazo establecido anteriormente por la Secretaría de Transporte. El trayecto comprende 3110 kilómetros de vías de trocha ancha y atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

El trazado conecta distintos polos productivos, desde Zapala hasta los centros de distribución del Gran Buenos Aires, con acceso a los principales puertos y centros de consumo.

La empresa Ferrosur Roca S.A., controlada por Loma Negra a través de Cofesur, continuará a cargo de la explotación del sector de la Red Ferroviaria Nacional correspondiente a la Línea General Roca, con excepción del corredor Altamirano - Miramar y de los tramos urbanos. La firma mantiene la concesión desde diciembre de 1992. (Fuente: Agencia DIB)