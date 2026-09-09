Rotundo respaldo de Techint a la tasa para los parques eólicos que se debate este jueves

Techint expresó su formal respaldo, a través de un texto que ya obra en poder de todos los bloques del Concejo Deliberante, a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos de Olavarría, impulsada por el gobierno municipal, que será tratada en la sesión del HCD que se llevará a cabo este jueves.

Parque Eólico Vientos de Olavarría (Ternium) y Parque Eólico La Rinconada (Tenaris) son las dos importantes inversiones sobre esta energía renovable realizadas en el Partido por la multinacional que preside el empresario italo - argentino Paolo Roca.

La nota de Vientos la Rinconada SAU sobre el “Proyecto de ordenanza que regula y fomenta la actividad de generación de energía eólica” lleva la firma de Eduardo Beloqui, Director de Energía y la de Vientos de Olavarría está firmada por Juan Martín Alvariza Pullol.

El texto empieza de este modo: “Por la presente deseamos expresar nuestro acompañamiento al proyecto de Ordenanza presentado que impulsa un régimen fiscal destinado a regular y fomentar a las inversiones destinadas a la generación de energía eólica, en particular por contemplar un esquema de estabilidad fiscal por veinte (20) años, condición esencial para el desarrollo de emprendimientos de gran escala, intensivos en capital y con horizontes de recuperación de largo plazo”.

En el segundo paso considera “que la previsibilidad tributaria constituye uno de los factores más relevantes al momento de evaluar la localización de inversiones. En ese contexto, la garantía de estabilidad fiscal propuesta no sólo brinda certeza respecto de los costos futuros de los proyectos, sino que además transmite una clara señal institucional de compromiso con el desarrollo económico, la transición energética y la generación de empleo”.

“Este tipo de herramientas ha demostrado ser determinante para atraer inversiones de largo plazo y potenciar el crecimiento sostenible de las comunidades donde se emplazan los proyectos” considera la empresa y valora que la iniciativa prevea una reducción de la carga tributaria “que resulta especialmente relevante para proyectos de generación eólica, en los cuales la magnitud de las inversiones iniciales y los extensos periodos de recupero hacen indispensable contar con costos fiscales previsibles y competitivo durante toda la vida útil del emprendimiento”.

La empresa, a través de esta nota, mostró su beneplácito por la incorporación de beneficios adicionales vinculados al pago anticipado de tributos. “Es un mecanismo que incentiva el cumplimiento voluntario y favorece una gestión financiera más eficiente tanto para el Municipio como para los contribuyentes” planteó.

La fuerza del apoyo al proyecto oficial se pone de manifiesto en el último párrafo, donde indica: “Entendemos que el proyecto representa una propuesta equilibrada que armoniza los intereses de la comunidad local con la necesidad de promover inversiones productivas a largo plazo”.

Finaliza afirmando que el proyecto del bloque de Unión por la Patria constituye una herramienta valiosa para generar condiciones estables y atractivas de inversión.