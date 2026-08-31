Ganó el “Bataraz” por el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la 4° fecha y en el Parque Guerrero, ganó Estudiantes.

El “Bataraz” se impuso 4 a 2 a Colonias y Cerros y sumó su segunda victoria en 24 horas tras su estreno triunfal en el Torneo Regional Amateur. Enzo Leguizamón en dos oportunidades, Gervasio Pelaytay y Kevin Gentil marcaron en el ganador; Lucas Romero y Rafael Valerias lo hicieron en la visita.

Muy disputado duelo tuvo la continuidad de la programación del fútbol local. Estudiantes fue justo ganador, pero durante largos minutos ostentó una diferencia exagerada para el trámite del juego ante un "Tricolor" que mostró momentos de buen juego, arrancó en ventaja y hasta que “le dieron las piernas” le jugó de igual a igual a uno de los siempre candidatos.

Lucas Romero a los 9´ abrió el marcador para la visita con un cabezazo cruzado que no encontró respuesta del arquero “albinegro”, en la primera aproximación a alguna de las áreas.

No desesperó el “Bata” en la desventaja y a pesar de que dividió el dominio, comenzó a acercarse al área y tras avisar con un remate de Vignale, a los 20´ puso las cosas como al principio. Saque lateral desde la derecha y Enzo Leguizamón apareció más alto que todos en el área para el primero de sus festejos.

El segundo de Enzo Leguizamón llegaría en el complemento de la misma forma, aprovechando un centro pasado cuando iban 62´ y puso el partido 3 a 1.

Previamente, y en una zoncera defensiva del conjunto visitante, Gervasio Pelaytay cambió penal por gol a los 55´.

Lo intentó el equipo de Martín Aguirre, pero con muy poca idea y cuando había logrado adelantar un poco las líneas, volvió a sacar del medio. Iban 66´ cuando Kevin Gentil se acomodó desde muy lejos y envió la pelota por encima de la humanidad de Peralta, golazo.

Quedó tiempo para el descuento de Rafael Valeiras que a los 93´ aprovechó el rebote que dejó el arquero local y puso cifras definitivas a las acciones.

Buena presentación para el alternativo equipo dirigido por Mauricio Peralta que se impuso a un duro rival, disfrutó del debut de varios juveniles y sumó su segundo triunfo en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.

La 4° fecha que había iniciado con victorias para Municipales, Ferro y San Martín, se cerrará en la noche del martes cuando se crucen Racing vs Embajadores y Loma Negra vs El Fortín.

Síntesis Estudiantes – Colonias y Cerros:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Florencia Salguero

Estudiantes (4): Soler; Vecchio (Dries), Alonso, Zalazar, Braun; Leguizamón (Lagrave), Gentil, Vignale (Galante), Garro (Di Martino); Masson, Pelaytay. DT- Mauricio Peralta

Colonias y Cerros (2): Peralta; Laffitte, Rolón, López, Vivas (Otazo); Romero (Valeiras), Mutuvarria (Alves), Desch, Luna (De Souza); Meira, Salvatierra. DT- Martín Aguirre

Amonestados: Alonso, Pelaytay (CAE); Aguirre -DT-, Mutuvarría, Valeiras (CyC)

Expulsados: No hubo

Goles: 9´ PT Lucas Romero (CyC); 20´ PT Enzo Leguizamón (CAE); 9´ ST Gervasio Pelaytay (CAE); 17´ ST Enzo Leguizamón (CAE); 21´ ST Kevin Gentil (CAE); 45´ ST+3 Rafael Valeiras (CyC)