El HCD aprobó por mayoría la creación de la Guardia Urbana



En el marco de la 11ª sesión ordinaria celebrada este jueves, el HCD aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que establece la creación de una Guardia Urbana en Olavarría.



Según explicó el edil de Fuerza Patria, Nicolás Bruno, “la Guardia Urbana está pensada como un cuerpo complementario para intervenir en conflictos de bajo riesgo, situaciones de tránsito, operativos estáticos y dinámicos y asistiendo en emergencias”.



Además, indicó que la misma “estará integrada por agentes municipales y su actividad se combinará con la de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

Durante el debate, se mencionó que hubo una reunión entre los concejales y el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas, para hacer preguntas y despejar dudas sobre el proyecto. Al respecto, los ediles opositores aseguraron que Quintás respondió “sin ganas” y “de mala manera”.



El primero en tomar la palabra fue Marcelino Quineteros Videla (PRO), quien lamentó que las tres modificaciones que propusieron no fueran acompañadas: “Una era la creación de un ente controlador de la Guardia, la otra era que nos especificaran de cuál era el arma no letal que utilizarían los agentes, y la tercera, que la capacitación del personal sea de como mínimo 90 días. Nos dijeron que no a todo”. Su bloque votó en contra.

“Es necesario combatir la inseguridad que crece día a día en la ciudad, y quizás esto pueda ayudar” sostuvo el concejal Marcelo Petehs (Por Más Libertad) tras adelantar que acompañaría el proyecto.



Por otro lado, consideró como “una burla a este cuerpo deliberativo” que la reunión con Quintas se haya dado “cuando la Guardia ya estaba en la calle”. “Estábamos debatiendo y haciendo propuestas sobre algo que ya estaba en marcha sin que lo hayamos votado” disparó.



En este punto coincidieron Quinteros Videla y Francisco González. El concejal de la Unión Cívica Radical manifestó al respecto que “me preocupa mucho la falta de respeto a la institución democrática y la división de poderes. Yo entiendo que el oficialismo tiene mayoría de votos para aprobar cualquier proyecto, pero no puede manejarse de esta manera”.



“Si bien considero que esto puede llegar a ser insuficiente, mínimamente se pusieron en acción y presentaron un proyecto” evaluó el edil radical.



Tras media hora de intercambio, el proyecto se sometió a votación y resultó aprobado por mayoría, con los votos de Fuerza Patria, Por Más Libertad, La Libertad Avanza y UCR. No fue acompañado por el PRO, Juntos por Olavarría y el Partido Libertario.

