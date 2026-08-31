Infoeme cumple hoy 20 años

Infoeme cumple este 1 de septiembre 20 años. Fue el primer sitio de noticias de Olavarría y la zona, creado en 2006 por los periodistas Emilio Moriones y Marcelo Oliván, cuando todavía los diarios en papel y las radios se llevaban la mayor atención de las audiencias.

Esa situación cambió y los sitios de noticias se consolidaron como la opción más elegida a la hora de informarse de lo que sucede, tanto a nivel nacional como local.

Emilio Moriones y Marcelo Oliván: los primeros meses de Infoeme fueron en el comedor de una casa y en un local de la Galería Vicente López



Infoeme acompañó ese proceso y se consolidó como líder a partir de un producto serio y confiable.

Un estudio sobre consumos mediáticos realizado en el primer semestre del año con la intención de conocer cómo se informan y qué medios eligen los vecinos de la Ciudad y las localidades, mostró que entre los sitios de noticias Infoeme se lleva 40,3% del total de las menciones.

El informe consultó el por qué de la elección del medio para informarse. En el caso de Infoeme, se valora “la inmediatez, la variedad de noticias, la información local y la buena información”.

También se indagó en la valoración del medio de comunicación, tomando un parámetro del 1 al 10, para Infoeme se destacó “la credibilidad”, “la variedad de temas” y “la inmediatez”.

El núcleo de lectores fidelizados de Infoeme es real y medible. Entre la audiencia que está dentro y fuera de Olavarría son 60 mil los lectores que consultan el sitio con una regularidad de, al menos, dos veces por semana.

A su vez, la penetración local del medio se considera alta: con base referencial en el censo 2022 (112 mil habitantes) el núcleo fidelizado llega al 25,5%, siendo esto un ratio “muy destacable” para un medio hiperlocal.

La audiencia adulta de Infoeme está consolidada. El 81% de los lectores fidelizados tiene en promedio 45 años o más, perfil compatible con el consumo tradicional de medios regionales.

El engagement (conexión con el contenido) es considerado “premium” dado que los lectores promedian 5,2 minutos por sesión.

Una de las sedes del medio, cuando funcionaba en Coronel Suárez y Maipú



Nuevo diseño y desafíos



El nuevo diseño de Infoeme permite apreciar un bloque de noticias destacadas de la jornada, con la variedad de temas que se cubren desde el medio.

Los bloques siguientes reúnen otras informaciones del día y luego se refleja el estado del tiempo y el pronóstico para la semana.

Completan la posibilidad de navegación el bloque de policiales, deportes, política y espectáculos.

Se pueden consultar también las notas más leídas y las últimas noticias con la actualización horaria.

El equipo que piensa y hace Infoeme suma nuevos desafíos con los 20 años: afianzar el vínculo con los lectores y seguir siendo la opción más confiable a la hora de saber qué pasa en Olavarría.



