"Lo que se cobra es la Tasa de Seguridad e Higiene, la misma que pagan todas las empresas"



El presidente del bloque de concejales del oficialismo, Federico Aguilera, defendió la ordenanza impulsada por el intendente Maximiliano Wesner que crea un régimen específico para el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) a los parques eólicos y rechazó las críticas del exintendente Ezequiel Galli.

En diálogo con Conexión Moebius (FM 107.1), Aguilera aclaró que "los municipios no tienen facultades para cobrar impuestos" y explicó que la iniciativa "no crea un impuesto nuevo ni se le cobra al viento, como algunos intentan instalar".

"Lo que se cobra es la Tasa de Seguridad e Higiene, la misma que pagan todos los comercios, industrias y empresas que desarrollan una actividad económica en Olavarría. La generación de energía eléctrica es una actividad comercial con rentabilidad y debe tributar como cualquier otra", sostuvo.

El concejal explicó que los parques eólicos ya abonaban la TISH dentro de la categoría general de generación de energía, pero que la nueva ordenanza incorpora un nomenclador específico para esta actividad, con un esquema más claro y previsible.

"A los parques eólicos se les deja de cobrar la tasa general para pasar a un régimen específico. Se fija un monto por cada aerogenerador durante diez años, lo que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas", señaló.

Aguilera remarcó además que ninguna de las firmas manifestó objeción alguna y destacó que las obras continúan con normalidad. “Por el contrario, sigue llegando equipamiento para los nuevos parques en Olavarría”, remarcó.

En ese marco, cuestionó la postura del exintendente Ezequiel Galli, quien presentó un proyecto para eximir a las empresas del pago de la tasa.

"Hay una contradicción política, pero una coherencia ideológica. Ezequiel Galli es un hombre millonario que piensa como millonario, habla como millonario y presenta proyectos para beneficiar a los millonarios", apuntó.

Aguilera también cuestionó el rol que hoy cumple el exintendente dentro del Gobierno Nacional: "Por un lado dice que a las grandes empresas energéticas no hay que cobrarles la Tasa de Seguridad e Higiene y, por otro, en tres años como funcionario nacional su primera gestión importante para Olavarría es quitarle el régimen de Zona Fría a miles de vecinos. Gestiona contra los intereses de las familias comunes y presenta propuestas para favorecer a los grandes grupos empresarios".

Y concluyó: “Nosotros creemos que es justo que estas empresas, como cualquier otra actividad económica, hagan su aporte para sostener los servicios que presta el Municipio".