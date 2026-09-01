Otro impactante accidente, sin desgracias personales, en Sierras Bayas

Sierras Bayas volvió a ser noticia este martes a la mañana por un siniestro vial: un conductor a bordo de un FIAT Siena se despistó a un kilómetro y medio de la rotonda de acceso a la localidad, sin que haya que lamentar desgracias personales.

Según fuentes policiales, el vehículo en el que viajaba habría perdido una rueda, motivo por el cual no pudo mantener el control del rodado y terminó volcado a un costado de la cinta asfáltica.

“Por fortuna siempre estuvo consciente, salió por sus propios medios del auto y caminando. Ahora están viendo si tiene algún tipo de lesiones” acotó un testigo ocular del accidente.