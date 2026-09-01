Se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Transporte

En la mañana de este lunes se concretó una nueva reunión de la Mesa de Transporte, el espacio de diálogo y trabajo conjunto que integran el Municipio de Olavarría, el Concejo Deliberante y las empresas concesionarias de los servicios de transporte público de pasajeros/as, tanto urbano como interurbano, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y abordar la situación de emergencia que atraviesa el sector.



En esta ocasión el encuentro contó con la participación de la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni y el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, además de funcionarios de las mencionadas áreas. A la par, estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y concejales y concejalas que integran los distintos espacios del cuerpo legislativo local.



Durante el encuentro, las empresas presentaron informes vinculados al funcionamiento de los servicios, en los que expusieron las complicaciones para afrontar los crecientes gastos operativos y, al mismo tiempo, responder a las demandas de las y los pasajeros.



En este sentido, se puso de manifiesto el fuerte impacto que tiene sobre la estructura de costos el incremento sostenido de los insumos necesarios para garantizar la prestación, particularmente el continuo aumento del precio del combustible.



A esta situación se suma la decisión adoptada por el Gobierno Nacional de retirar el acompañamiento económico al sector, lo que profundiza las dificultades para sostener el funcionamiento de los servicios de transporte y atender las necesidades de las comunidades que utilizan diariamente estas prestaciones.



En este contexto, durante la reunión se acordó dar continuidad a la declaración de emergencia del servicio de transporte, mientras se mantiene abierta la mesa de diálogo entre las partes para analizar distintas alternativas y medidas que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones.



Desde el Municipio se destacó la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto, con el objetivo de evaluar permanentemente la situación del sistema, acompañar al sector en la búsqueda de soluciones y garantizar un servicio de transporte que pueda dar respuesta a las necesidades de las y los vecinos de Olavarría.

