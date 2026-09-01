Vecinos de Pueblo Nuevo presentaron un reclamo contra un salón de fiestas

En la mañana de este martes 1 de septiembre ingresó al Municipio un reclamo presentado por más de 30 vecinos de Pueblo Nuevo, quienes denuncian contaminación acústica por el funcionamiento de un salón de eventos ubicado en dicho barrio.



El escrito, dirigido a la directora de Habilitaciones, expone el malestar de los residentes y exige al área municipal que intervenga y realice controles.



“Desde la primera actividad realizada en el establecimiento, en julio de 2025, los vecinos venimos padeciendo reiteradas molestias ocasionadas por elevados niveles de ruido, música a alto volumen, vibraciones, extensión de los eventos hasta altas horas de la noche y concentración de personas en la vía pública” manifestaron.



Consideraron que “la actividad desarrollada presenta, en los hechos, características propias de un establecimiento bailable”, y añadieron que cuando finalizan los eventos se generan “disturbios y concentración de personas en la vía pública, vehículos que obstruyen accesos y garajes, y otras situaciones que afectan la circulación y tranquilidad del sector”.



Los vecinos firmantes sostuvieron que la situación ha sido comunicada a la Municipalidad en reiteradas oportunidades, lo cual derivó en mediciones de sonido y aplicación de multas al establecimiento, “sin que dichas medidas hayan resultado suficientes para evitar la reiteración de las molestias”.



En este contexto, solicitaron la implementación de “medidas concretas y eficaces que permitan solucionar definitivamente la problemática”. Entre ellas, mencionaron el cumplimiento de horarios, de niveles de emisión sonora y condiciones de aislamiento acústico, y seguridad en las calles.



Asimismo, pidieron al Ejecutivo local que “evalúe el impacto que la existencia y funcionamiento de establecimientos de similares características genera en el barrio Pueblo Nuevo, sector predominantemente residencial, procurando garantizar la compatibilidad de dichas actividades con el derecho de los vecinos al descanso, la tranquilidad, la seguridad y el normal desenvolvimiento de su vida cotidiana”.



“Los vecinos no cuestionamos las actividades que se encuentren debidamente habilitadas y se desarrollen conforme a la normativa vigente. Solicitamos, concretamente, que se garantice su efectivo cumplimiento y que ningún establecimiento pueda desarrollar su actividad de manera tal que afecte sistemáticamente a quienes habitan el sector” concluyeron.

